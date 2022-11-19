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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات "سعودي موبايل شو"

أكبر معرض للبيع المباشر ينطلق غدًا بمتحدثين عالميين وندوات تفاعلية وورش عمل

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها "سعودي موبايل شو"، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يُعقد في المعرض من 20 إلى 25 ورشة عمل، يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث التقنيات الناشئة، وحلول الاتصالات، وأحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية. وسيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش العمل.

يُذكر أن المعرض يُعـدُّ أكبر فعالية للبيع المباشر والتجاري، ويضم أكبر القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها؛ وذلك لبناء علاقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول، وشركات الأمن المعلوماتية والاتصالات، من أجل مستقبل أفضل وقوي.

ويتوافر في ذلك الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات.

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات "سعودي موبايل شو"
سبق

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها "سعودي موبايل شو"، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يُعقد في المعرض من 20 إلى 25 ورشة عمل، يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث التقنيات الناشئة، وحلول الاتصالات، وأحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية. وسيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش العمل.

يُذكر أن المعرض يُعـدُّ أكبر فعالية للبيع المباشر والتجاري، ويضم أكبر القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها؛ وذلك لبناء علاقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول، وشركات الأمن المعلوماتية والاتصالات، من أجل مستقبل أفضل وقوي.

ويتوافر في ذلك الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:31 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات "سعودي موبايل شو"

أكبر معرض للبيع المباشر ينطلق غدًا بمتحدثين عالميين وندوات تفاعلية وورش عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها "سعودي موبايل شو"، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يُعقد في المعرض من 20 إلى 25 ورشة عمل، يشارك فيها متحدثون عالميون، إلى جانب ندوات تفاعلية على أعلى مستوى في استخدام أحدث التقنيات الناشئة، وحلول الاتصالات، وأحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية. وسيشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ورش العمل.

يُذكر أن المعرض يُعـدُّ أكبر فعالية للبيع المباشر والتجاري، ويضم أكبر القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها؛ وذلك لبناء علاقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والحلول، وشركات الأمن المعلوماتية والاتصالات، من أجل مستقبل أفضل وقوي.

ويتوافر في ذلك الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبرى الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات.

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