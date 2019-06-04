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بالفيديو.. ولي العهد لأبطال الحد الجنوبي: تضحياتكم سبب استمتاع المواطنين والمقيمين بالعيد.. ولهذا السبب يغبطكم الجميع

قال: "أقل ما نقدمه أن نكون بينكم اليوم وهدفنا من الزيارة السلام والاطمئنان عليكم"

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تقديره واعتزازه بالدور البطولي الذي يقوم به أبطال الحد الجنوبي في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد. وأظهر مقطع فيديو كلمات سموه للضباط والأفراد خلال زيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وقال سمو ولي العهد للأفراد والضباط: "التضحيات اللي تقدمونها والجهود التي تبذلونها هي السبب في أن كل مواطن سعودي وكل مقيم يستمتعون في أيام العيد، لذلك فإن أقل شيء نسويه أن نكون بينكم اليوم".

وأضاف سموه: "الهدف من الزيارة هو السلام وأن نكون بينكم اليوم ونطمئن عليكم".

وقال ولي العهد: "نحن جايين لكم وأنتم على الحد تحت هذه الأجواء الصيفية الحارة، لكن شوفة ثلاثة ملايين بني آدم في قبلة المسلمين يتعبدون ومرتاحين بسبتكم أنتم، لذلك الكل يغبطكم على الأجر ونتمنى إن شاء الله أن نشارككم الأجر فيما تقومون به، جزاكم الله خير وكثر من أمثالكم ووفقكم الله في الدنيا والآخرة وأي شيء نقدر أن نقدمه فنحن بالخدمة".

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بالفيديو.. ولي العهد لأبطال الحد الجنوبي: تضحياتكم سبب استمتاع المواطنين والمقيمين بالعيد.. ولهذا السبب يغبطكم الجميع
سبق

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تقديره واعتزازه بالدور البطولي الذي يقوم به أبطال الحد الجنوبي في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد. وأظهر مقطع فيديو كلمات سموه للضباط والأفراد خلال زيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وقال سمو ولي العهد للأفراد والضباط: "التضحيات اللي تقدمونها والجهود التي تبذلونها هي السبب في أن كل مواطن سعودي وكل مقيم يستمتعون في أيام العيد، لذلك فإن أقل شيء نسويه أن نكون بينكم اليوم".

وأضاف سموه: "الهدف من الزيارة هو السلام وأن نكون بينكم اليوم ونطمئن عليكم".

وقال ولي العهد: "نحن جايين لكم وأنتم على الحد تحت هذه الأجواء الصيفية الحارة، لكن شوفة ثلاثة ملايين بني آدم في قبلة المسلمين يتعبدون ومرتاحين بسبتكم أنتم، لذلك الكل يغبطكم على الأجر ونتمنى إن شاء الله أن نشارككم الأجر فيما تقومون به، جزاكم الله خير وكثر من أمثالكم ووفقكم الله في الدنيا والآخرة وأي شيء نقدر أن نقدمه فنحن بالخدمة".

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
06:34 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
07:51 PM

بالفيديو.. ولي العهد لأبطال الحد الجنوبي: تضحياتكم سبب استمتاع المواطنين والمقيمين بالعيد.. ولهذا السبب يغبطكم الجميع

قال: "أقل ما نقدمه أن نكون بينكم اليوم وهدفنا من الزيارة السلام والاطمئنان عليكم"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
16,317

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تقديره واعتزازه بالدور البطولي الذي يقوم به أبطال الحد الجنوبي في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد. وأظهر مقطع فيديو كلمات سموه للضباط والأفراد خلال زيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وقال سمو ولي العهد للأفراد والضباط: "التضحيات اللي تقدمونها والجهود التي تبذلونها هي السبب في أن كل مواطن سعودي وكل مقيم يستمتعون في أيام العيد، لذلك فإن أقل شيء نسويه أن نكون بينكم اليوم".

وأضاف سموه: "الهدف من الزيارة هو السلام وأن نكون بينكم اليوم ونطمئن عليكم".

وقال ولي العهد: "نحن جايين لكم وأنتم على الحد تحت هذه الأجواء الصيفية الحارة، لكن شوفة ثلاثة ملايين بني آدم في قبلة المسلمين يتعبدون ومرتاحين بسبتكم أنتم، لذلك الكل يغبطكم على الأجر ونتمنى إن شاء الله أن نشارككم الأجر فيما تقومون به، جزاكم الله خير وكثر من أمثالكم ووفقكم الله في الدنيا والآخرة وأي شيء نقدر أن نقدمه فنحن بالخدمة".

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