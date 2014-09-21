النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا

إشعار بدعوى قضائية تتهمه بالتعدي على امرأة في الولايات المتحدة

تلقى الأمير آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، إشعارًا رسميًّا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيًّا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها.

وقال محامو المرأة "فرجينيا جوفري" في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن: إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو، في لوس أنجليس، ويدعى آندرو بريتلر، وبموجب اللوائح الاتحادية سيكون أمام دوق يورك 21 يومًا للرد؛ وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو "جوفري" في وقت سابق: إنهم أبلغوا آندرو أيضًا بالدعوى، حسب ما ذكرته "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه -بشدة- مزاعم جوفري، علمًا بأنه لم تُوَجه للأمير البالغ من العمر 61 عامًا أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على الرذيلة عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو اعتدى عليها أيضًا في نفس الفترة تقريبًا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019، أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا
سبق

تلقى الأمير آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، إشعارًا رسميًّا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيًّا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها.

وقال محامو المرأة "فرجينيا جوفري" في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن: إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو، في لوس أنجليس، ويدعى آندرو بريتلر، وبموجب اللوائح الاتحادية سيكون أمام دوق يورك 21 يومًا للرد؛ وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو "جوفري" في وقت سابق: إنهم أبلغوا آندرو أيضًا بالدعوى، حسب ما ذكرته "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه -بشدة- مزاعم جوفري، علمًا بأنه لم تُوَجه للأمير البالغ من العمر 61 عامًا أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على الرذيلة عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو اعتدى عليها أيضًا في نفس الفترة تقريبًا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019، أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
11:06 AM

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا

إشعار بدعوى قضائية تتهمه بالتعدي على امرأة في الولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,727

تلقى الأمير آندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث، إشعارًا رسميًّا بدعوى قضائية، رفعتها امرأة في الولايات المتحدة، تتهمه بأنه اعتدى عليها جنسيًّا، عندما كان صديقه جيفري إبستين يستغلها.

وقال محامو المرأة "فرجينيا جوفري" في دعوى أمام المحكمة في مانهاتن: إنهم أرسلوا الدعوى المدنية إلى محامي الأمير آندرو، في لوس أنجليس، ويدعى آندرو بريتلر، وبموجب اللوائح الاتحادية سيكون أمام دوق يورك 21 يومًا للرد؛ وإلا فقد يصدر عليه حكم غيابي.

وقال محامو "جوفري" في وقت سابق: إنهم أبلغوا آندرو أيضًا بالدعوى، حسب ما ذكرته "رويترز".

ونفى آندرو ومحاموه -بشدة- مزاعم جوفري، علمًا بأنه لم تُوَجه للأمير البالغ من العمر 61 عامًا أي اتهامات رسمية.

وتسعى جوفري من خلال الدعوى التي أقامتها في التاسع من أغسطس، للحصول على تعويضات لم يتم الكشف عنها.

واتهمت جوفري الأمير آندرو بإجبارها على الرذيلة عندما كانت دون السن القانونية في لندن داخل منزل جيسلين ماكسويل، الرفيقة السابقة لرجل الأعمال جيفري إبستين.

وقالت إن آندرو اعتدى عليها أيضًا في نفس الفترة تقريبًا بمنزل إبستين في مانهاتن، وفي جزيرة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.

وكان إبستين قد انتحر داخل سجن في مانهاتن في أغسطس 2019، أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة