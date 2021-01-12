النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سرعة وتأمين.. الأهالي بـ"شرائع مكة" يشيدون بتعامل "الكهرباء" مع "انفجار المحطة"

أكّدوا وجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح وإعادة التيار للمنازل في مدة زمنية وجيزة

أشاد أهالي عدد من المنازل بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بالدور الكبير الذي قامت به شركة الكهرباء بعد انفجار محطة الكهرباء التي تغذي منازلهم وانقطاع الكهرباء عنهم وسرعة إعادتها الى وضعها الطبيعي؛ وذلك بوجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح واعادة الكهرباء للمنازل في مدة زمنية وجيزة.

كما وُجدت إحدى المحطات المتنقلة بجانب أحد المنازل المتضررة من احتراق المحطة وقامت بتغذية المنزل بالكهرباء لحين إعادة حفر وإخراج الكيبل الأرضي الذي اتضح أنه احترق بالكامل نتيجة الانفجار الذي وقع أمس، كما أخمدت فرق الدفاع المدني إحدى محطات الكهرباء بالقرب من مقبرة الشهداء بعد اشتعالها دون وقوع إصابات.

يُذكر أن العاصمة المقدّسة شهدت، أمس، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أغلب أحيائها وصاحبها سقوط حبات من البَرَد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سرعة وتأمين.. الأهالي بـ"شرائع مكة" يشيدون بتعامل "الكهرباء" مع "انفجار المحطة"
سبق

أشاد أهالي عدد من المنازل بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بالدور الكبير الذي قامت به شركة الكهرباء بعد انفجار محطة الكهرباء التي تغذي منازلهم وانقطاع الكهرباء عنهم وسرعة إعادتها الى وضعها الطبيعي؛ وذلك بوجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح واعادة الكهرباء للمنازل في مدة زمنية وجيزة.

كما وُجدت إحدى المحطات المتنقلة بجانب أحد المنازل المتضررة من احتراق المحطة وقامت بتغذية المنزل بالكهرباء لحين إعادة حفر وإخراج الكيبل الأرضي الذي اتضح أنه احترق بالكامل نتيجة الانفجار الذي وقع أمس، كما أخمدت فرق الدفاع المدني إحدى محطات الكهرباء بالقرب من مقبرة الشهداء بعد اشتعالها دون وقوع إصابات.

يُذكر أن العاصمة المقدّسة شهدت، أمس، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أغلب أحيائها وصاحبها سقوط حبات من البَرَد.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:35 AM

سرعة وتأمين.. الأهالي بـ"شرائع مكة" يشيدون بتعامل "الكهرباء" مع "انفجار المحطة"

أكّدوا وجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح وإعادة التيار للمنازل في مدة زمنية وجيزة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,094

أشاد أهالي عدد من المنازل بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بالدور الكبير الذي قامت به شركة الكهرباء بعد انفجار محطة الكهرباء التي تغذي منازلهم وانقطاع الكهرباء عنهم وسرعة إعادتها الى وضعها الطبيعي؛ وذلك بوجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح واعادة الكهرباء للمنازل في مدة زمنية وجيزة.

كما وُجدت إحدى المحطات المتنقلة بجانب أحد المنازل المتضررة من احتراق المحطة وقامت بتغذية المنزل بالكهرباء لحين إعادة حفر وإخراج الكيبل الأرضي الذي اتضح أنه احترق بالكامل نتيجة الانفجار الذي وقع أمس، كما أخمدت فرق الدفاع المدني إحدى محطات الكهرباء بالقرب من مقبرة الشهداء بعد اشتعالها دون وقوع إصابات.

يُذكر أن العاصمة المقدّسة شهدت، أمس، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أغلب أحيائها وصاحبها سقوط حبات من البَرَد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة