"آل الشيخ" ينجح في حشد الدعم لترشح المملكة لعضوية "تنفيذي اليونسكو"

حصدت 113 صوتًا بتنسيق الجهود بين "التعليم" ووزارتي الثقافة والخارجية

حصلت المملكة، اليوم الأربعاء، على مقعد لها في المجلس التنفيذي لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وذلك بعد أن حصدت ١١٣ صوتًا من إجمالي عدد أصوات الناخبين في ١٩٥ دولة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر العام للمنظمة في دورتها الـ٤٠ في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفصيلاً، حضرت المملكة بتاريخها العريق، ومكانتها الدولية المرموقة، ورؤيتها الوطنية الطموحة في أعمال المؤتمر، حيث تأتي مشاركتها في الدورة الحالية لليونسكو مختلفة عن دورات سابقة، بعد أن انتقلت من المشاركات الثقافية في الأنشطة والبرامج داخل المنظمة، إلى المشاركة مع 58 دولة في صناعة القرار للمنظمة الدولية، من خلال حجز مقعد لها في عضوية المجلس التنفيذي للفترة من 2020-2022، وذلك بعد التنسيق بين وزارات التعليم والثقافة والخارجية.

وحمل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ملف ترشح المملكة إلى عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو منذ وقت مبكر هذا العام، حيث أجرى في الرياض عدة لقاءات مع ممثلي المنظمة الإقليميين، ومجموعات العمل ذات العلاقة بالمنظمة، إلى جانب الوقوف ميدانيًا في شهر أكتوبر الماضي في باريس، على عمل مندوبية المملكة الدائمة في "اليونسكو"، وتنسيق أعمالها، وتنظيم برامجها، واجتماعاتها لدعم ترشح المملكة.

والتقى الوزير "آل الشيخ" في باريس الأسبوع الماضي، لدى حضوره افتتاح أعمال الدورة الحالية لليونسكو 34 وزيرًا ومسؤولاً دوليًا ورؤساء وفود ومجموعات إقليمية، وذلك خلال 72 ساعة عمل متواصلة، من بينهم وزير ومندوب الغابون الذي يترأس المجموعة الإفريقية، حيث قاد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا؛ لدعم ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو؛ إيمانًا بأن المملكة تستحق أن تكون في المكان المناسب الذي يليق بتاريخها وحضارتها وثقافتها ومنجزاتها، ودعمها السخي لجهود المنظمة وأنشطتها وبرامجها الثقافية والإنسانية والتراثية، ومدّ الجسور الحضارية مع شعوب العالم.

والتقى أيضًا في "اليونسكو"، وزراء تعليم يمثلون بلدانهم في المحفل الدولي السنوي، على اعتبار أن التعليم يمثّل الحجر الأساس من عمل المنظمة، حيث إن وزراء التعليم هم الأقدر عادة على التعامل مع ملفات "اليونسكو"، وتقاطعاتها مع الموضوعات المشتركة في الثقافة والصحة والعمل والسياحة والتراث.

وشدد الوزير "آل الشيخ" في لقاءاته على دور المملكة من خلال رؤيتها ٢٠٣٠ في تعزيز الوسطية الدينية والاعتدال والتسامح في مناهجها الدراسية، والاعتزاز بالهوية الوطنية والافتخار بالإرث الثقافي العريق للمملكة، وبناء المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل في القرن ٢١. وشدد "آل الشيخ" خلال لقائه وزراء التعليم، على دعم المملكة للأجندة العالمية لتحقيق الاستقرار لشعوب العالم، وكذلك تطلع المملكة لدعم المشروعات الدولية الكبرى مثل مشروع الحوار الأوروبي العربي، وتدريس التسامح والتضامن واحترام حقوق الإنسان، كما ألقى وزير التعليم على اهتمام المملكة، بالتعاون الدولي في مجالات البحوث وتبادل البيانات المفتوحة، ودعم اليونسكو بخبراء سعوديين وتعزيز مجتمعات المعرفة الحديثة.



وكشف وزير التعليم عن تطلع المملكة، للقيام بدور عالمي متميز يليق بمكانتها في مجالات التعليم، حيث سيكون التعليم أولوية في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في عام ٢٠٢٠م، إلى جانب تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى؛ لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم.