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6 مطالب تكشف تهالك الوضع الصحي بمركز مسلية بجازان

افتُتح قبل 30 عامًا وأصبح بحاجة للصيانة

يشهد مركز الرعاية الأولية في مركز إمارة مسلية بمحافظة بيش تهالكًا ونقصًا حادًّا في مستلزماته؛ وهو ما تسبب في معاناة للأهالي، على الرغم من مطالباتهم بصيانة المركز، وتوفير متطلبات له، إلا أن ذلك لم يحدث في كثير الاحتياجات المهمة.

وكشف سكان مركز مسلية عن أن جهاز الأشعة بمركز الرعاية الأولية معطل؛ وهو ما يتسبب في تفاقم المعاناة للتنقل، والبحث عن الأشعة في طوابير المستشفى العام أو الخاص. وفلتر الماء بعيادة الأسنان قديم جدًّا، وغير صالح، مع عدم وجود مساعدة لطبيب الأسنان، إضافة للنقص الحاد في الأدوات والمواد.

وأوضحوا أن المركز بحاجة للأجهزة في المختبر، ولا يوجد موظف ملفات، كما لا توجد غرفة وأجهزة تعقيم. مشيرين إلى أن حال المبنى بشكل عام متهالك؛ كون المبنى افتُتح عام 1408، ومنذ ذلك الوقت لم يحظَ بمشروع جديد.

وطالب الأهالي بسرعة توفير تلك الأجهزة، وصيانة المركز؛ ليكون قادرًا على رعاية المرضى بجودة أعلى.

من جهته، قال نبيل غاوي، مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان، ردًّا على ما طلبه الأهالي: "نفيدكم بأنه تم الرفع بمشروع تطوير البنية التحتية لمركز مسلية ضمن مراكز أخرى بالمنطقة، وتم العمل على تلافي الملاحظات الواردة باستفساركم لحين البدء في المشروع؛ إذ تم عمل الصيانة اللازمة لجهاز الأشعة، وتغيير فلتر الماء بعيادة الأسنان، وجارٍ العمل على معالجة بقية الملاحظات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مطالب تكشف تهالك الوضع الصحي بمركز مسلية بجازان
سبق

يشهد مركز الرعاية الأولية في مركز إمارة مسلية بمحافظة بيش تهالكًا ونقصًا حادًّا في مستلزماته؛ وهو ما تسبب في معاناة للأهالي، على الرغم من مطالباتهم بصيانة المركز، وتوفير متطلبات له، إلا أن ذلك لم يحدث في كثير الاحتياجات المهمة.

وكشف سكان مركز مسلية عن أن جهاز الأشعة بمركز الرعاية الأولية معطل؛ وهو ما يتسبب في تفاقم المعاناة للتنقل، والبحث عن الأشعة في طوابير المستشفى العام أو الخاص. وفلتر الماء بعيادة الأسنان قديم جدًّا، وغير صالح، مع عدم وجود مساعدة لطبيب الأسنان، إضافة للنقص الحاد في الأدوات والمواد.

وأوضحوا أن المركز بحاجة للأجهزة في المختبر، ولا يوجد موظف ملفات، كما لا توجد غرفة وأجهزة تعقيم. مشيرين إلى أن حال المبنى بشكل عام متهالك؛ كون المبنى افتُتح عام 1408، ومنذ ذلك الوقت لم يحظَ بمشروع جديد.

وطالب الأهالي بسرعة توفير تلك الأجهزة، وصيانة المركز؛ ليكون قادرًا على رعاية المرضى بجودة أعلى.

من جهته، قال نبيل غاوي، مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان، ردًّا على ما طلبه الأهالي: "نفيدكم بأنه تم الرفع بمشروع تطوير البنية التحتية لمركز مسلية ضمن مراكز أخرى بالمنطقة، وتم العمل على تلافي الملاحظات الواردة باستفساركم لحين البدء في المشروع؛ إذ تم عمل الصيانة اللازمة لجهاز الأشعة، وتغيير فلتر الماء بعيادة الأسنان، وجارٍ العمل على معالجة بقية الملاحظات".

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
11:29 PM

6 مطالب تكشف تهالك الوضع الصحي بمركز مسلية بجازان

افتُتح قبل 30 عامًا وأصبح بحاجة للصيانة

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محمد المواسي - جازان
8
3,721

يشهد مركز الرعاية الأولية في مركز إمارة مسلية بمحافظة بيش تهالكًا ونقصًا حادًّا في مستلزماته؛ وهو ما تسبب في معاناة للأهالي، على الرغم من مطالباتهم بصيانة المركز، وتوفير متطلبات له، إلا أن ذلك لم يحدث في كثير الاحتياجات المهمة.

وكشف سكان مركز مسلية عن أن جهاز الأشعة بمركز الرعاية الأولية معطل؛ وهو ما يتسبب في تفاقم المعاناة للتنقل، والبحث عن الأشعة في طوابير المستشفى العام أو الخاص. وفلتر الماء بعيادة الأسنان قديم جدًّا، وغير صالح، مع عدم وجود مساعدة لطبيب الأسنان، إضافة للنقص الحاد في الأدوات والمواد.

وأوضحوا أن المركز بحاجة للأجهزة في المختبر، ولا يوجد موظف ملفات، كما لا توجد غرفة وأجهزة تعقيم. مشيرين إلى أن حال المبنى بشكل عام متهالك؛ كون المبنى افتُتح عام 1408، ومنذ ذلك الوقت لم يحظَ بمشروع جديد.

وطالب الأهالي بسرعة توفير تلك الأجهزة، وصيانة المركز؛ ليكون قادرًا على رعاية المرضى بجودة أعلى.

من جهته، قال نبيل غاوي، مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة جازان، ردًّا على ما طلبه الأهالي: "نفيدكم بأنه تم الرفع بمشروع تطوير البنية التحتية لمركز مسلية ضمن مراكز أخرى بالمنطقة، وتم العمل على تلافي الملاحظات الواردة باستفساركم لحين البدء في المشروع؛ إذ تم عمل الصيانة اللازمة لجهاز الأشعة، وتغيير فلتر الماء بعيادة الأسنان، وجارٍ العمل على معالجة بقية الملاحظات".

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