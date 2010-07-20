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أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

وسط التزام كبير بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ فلسطيني، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذاناً بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وبحسب وكالة وفا، كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، هو الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وناشد الشيخ حسين المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

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أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى
سبق

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ فلسطيني، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذاناً بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وبحسب وكالة وفا، كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، هو الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وناشد الشيخ حسين المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:08 PM

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى

وسط التزام كبير بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ فلسطيني، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذاناً بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وبحسب وكالة وفا، كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، هو الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وناشد الشيخ حسين المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

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