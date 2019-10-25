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القنصل السعودي يستعرض أوضاع الطلبة السعوديين في الإسكندرية

في التعليم العام والخاص.. خلال لقائه مدير التعليم بالمحافظة

التقى مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، في مقر القنصلية اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد سعد.

وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الطلبة السعوديين في التعليم العام والخاص بمحافظة الإسكندرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصل السعودي يستعرض أوضاع الطلبة السعوديين في الإسكندرية
سبق

التقى مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، في مقر القنصلية اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد سعد.

وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الطلبة السعوديين في التعليم العام والخاص بمحافظة الإسكندرية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:53 PM

القنصل السعودي يستعرض أوضاع الطلبة السعوديين في الإسكندرية

في التعليم العام والخاص.. خلال لقائه مدير التعليم بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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التقى مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، في مقر القنصلية اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد سعد.

وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الطلبة السعوديين في التعليم العام والخاص بمحافظة الإسكندرية.

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