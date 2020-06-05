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مساجد وجوامع الحد الجنوبي في صلاة الجمعة.. انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الوقائية

الفرق التطوعية والكشفية والصحية ومراقبون لتنظيم دخول وخروج المصلين

شهدت مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي ومراكزها اليوم، عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية منها الشؤون الإسلامية والصحية والجهات الأمنية والمتطوعون ‏والتزام المصلين وتقيدهم بكافة الإجراءات الصحية الموصى بها من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفايروس .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكلت بمتابعة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي خطة لفتح أكثر من ١٠٠٠ جامع ومسجد وتجهيز كافة الاحترازات الوقائية من فيروس كورنا وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية, حيث قامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين ووضع الملصقات وتوجيههم لمكان الصلاة ووضع مسافة مترين بين كل مصلي وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بتفعيل دورها في إجراء عمليات فرز بصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول للمسجد وتعقيم الأيدي وتطبيق التباعد وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساجد وجوامع الحد الجنوبي في صلاة الجمعة.. انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الوقائية
سبق

شهدت مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي ومراكزها اليوم، عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية منها الشؤون الإسلامية والصحية والجهات الأمنية والمتطوعون ‏والتزام المصلين وتقيدهم بكافة الإجراءات الصحية الموصى بها من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفايروس .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكلت بمتابعة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي خطة لفتح أكثر من ١٠٠٠ جامع ومسجد وتجهيز كافة الاحترازات الوقائية من فيروس كورنا وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية, حيث قامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين ووضع الملصقات وتوجيههم لمكان الصلاة ووضع مسافة مترين بين كل مصلي وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بتفعيل دورها في إجراء عمليات فرز بصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول للمسجد وتعقيم الأيدي وتطبيق التباعد وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:49 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:43 PM

مساجد وجوامع الحد الجنوبي في صلاة الجمعة.. انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الوقائية

الفرق التطوعية والكشفية والصحية ومراقبون لتنظيم دخول وخروج المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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شهدت مساجد وجوامع محافظات الحد الجنوبي ومراكزها اليوم، عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية منها الشؤون الإسلامية والصحية والجهات الأمنية والمتطوعون ‏والتزام المصلين وتقيدهم بكافة الإجراءات الصحية الموصى بها من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفايروس .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكلت بمتابعة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي خطة لفتح أكثر من ١٠٠٠ جامع ومسجد وتجهيز كافة الاحترازات الوقائية من فيروس كورنا وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية, حيث قامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين ووضع الملصقات وتوجيههم لمكان الصلاة ووضع مسافة مترين بين كل مصلي وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بتفعيل دورها في إجراء عمليات فرز بصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول للمسجد وتعقيم الأيدي وتطبيق التباعد وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.

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