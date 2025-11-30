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شاهد.. فرحة الطفل "معاذ" بعد تركيب يد صناعية: "الحين صار عندي يدان"

والدته: الخدمات الطبية المتطورة بالسعودية لم تضطرنا للسفر للعلاج بالخارج


عبدالحكيم شار – الرياض: تناقل مغردون فرحة الطفل معاذ الكليب، وابتسامته البريئة التي أطلقها أثناء تركيب يد صناعية له بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتم تداول مقطع الفيديو للطفل البالغ من العمر 4 سنوات على مواقع التواصل.

ووصفت هديل البواردي، والدة الطفل معاذ، تلك اللحظات بأنها كانت مفاجأة بالنسبة لها؛ إذ لم تكن تتوقع ردة فعله المليئة بالبهجة والسعادة والفرحة التي غمرت جميع الحاضرين.

وأشادت والدته في هذا الصدد بمستوى التطور الطبي الكبير في السعودية؛ إذ تُقدَّم هذه الخدمات بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين. مؤكدة لبرنامج الراصد بقناة الإخبارية أن الخدمات الطبية والإمكانيات المتطور والخدمات المجانية في السعودية لم تضطرهم للسفر للعلاج بالخارج.

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شاهد.. فرحة الطفل "معاذ" بعد تركيب يد صناعية: "الحين صار عندي يدان"
سبق


عبدالحكيم شار – الرياض: تناقل مغردون فرحة الطفل معاذ الكليب، وابتسامته البريئة التي أطلقها أثناء تركيب يد صناعية له بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتم تداول مقطع الفيديو للطفل البالغ من العمر 4 سنوات على مواقع التواصل.

ووصفت هديل البواردي، والدة الطفل معاذ، تلك اللحظات بأنها كانت مفاجأة بالنسبة لها؛ إذ لم تكن تتوقع ردة فعله المليئة بالبهجة والسعادة والفرحة التي غمرت جميع الحاضرين.

وأشادت والدته في هذا الصدد بمستوى التطور الطبي الكبير في السعودية؛ إذ تُقدَّم هذه الخدمات بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين. مؤكدة لبرنامج الراصد بقناة الإخبارية أن الخدمات الطبية والإمكانيات المتطور والخدمات المجانية في السعودية لم تضطرهم للسفر للعلاج بالخارج.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:42 AM

شاهد.. فرحة الطفل "معاذ" بعد تركيب يد صناعية: "الحين صار عندي يدان"

والدته: الخدمات الطبية المتطورة بالسعودية لم تضطرنا للسفر للعلاج بالخارج

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عبدالحكيم شار - الرياض
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9,029


عبدالحكيم شار – الرياض: تناقل مغردون فرحة الطفل معاذ الكليب، وابتسامته البريئة التي أطلقها أثناء تركيب يد صناعية له بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتم تداول مقطع الفيديو للطفل البالغ من العمر 4 سنوات على مواقع التواصل.

ووصفت هديل البواردي، والدة الطفل معاذ، تلك اللحظات بأنها كانت مفاجأة بالنسبة لها؛ إذ لم تكن تتوقع ردة فعله المليئة بالبهجة والسعادة والفرحة التي غمرت جميع الحاضرين.

وأشادت والدته في هذا الصدد بمستوى التطور الطبي الكبير في السعودية؛ إذ تُقدَّم هذه الخدمات بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين. مؤكدة لبرنامج الراصد بقناة الإخبارية أن الخدمات الطبية والإمكانيات المتطور والخدمات المجانية في السعودية لم تضطرهم للسفر للعلاج بالخارج.

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