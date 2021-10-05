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ناشرون دوليون يناقشون مستقبل النشر الإلكتروني بمعرض الرياض للكتاب

ضمن ندوات مؤتمر الناشرين الأول الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة

شارك عدد من المتخصصين في ندوة "مستقبل النشر" التي أقيمت ضمن ندوات مؤتمر الناشرين الأول الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مقر واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية التسويق الرقمي، وأن مستقبل النشر سيكون إلكترونيًّا؛ حيث ذكر ماثيو شانز، وهو مختص بالنشر الرقمي، أن التحوّل في سوق النشر يعتمد على التسويق، وفهم احتياجات المستهلكين، موضحًا أن هناك ثلاثة متطلبات للنشر المستقبلي وهي: الحالة الذهنية التي يتمتع بها الناشر والمسوق، والبحث عن الجديد بالسوق الرقمي من خلال عدد النسخ والمبيعات بالتجزئة، ونوعية المستهلكين.

في حين أضافت لورين شانلي، وهي استشارية في مجال النشر وصناعته، أن النشر الحالي يعتمد على المقاطع الصغيرة المرتبطة بالتقنية، لذلك النشر سيركز على الذكاء الصناعي بدعم من الثقافة والتعليم والأبحاث.

وبيّنت شانتال ريستفو رئيسة النشر الدولي أن هناك بيانات توجه الناشرين للابتكار، مشددة على أهمية أن تكون المواد جاهزة من خلال المنصات والأسواق المختلفة باستخدام البيانات الاجتماعية والتعامل معها، وهذا يضيف للناشر الخبرات المتراكمة من خلال الأسواق العالمية للنشر.

من جانبها أوضحت مديرة شركة للنشر الإلكتروني هيفاء الجديع أنه "من المهم أن ننظر للعالم بمبدأ تبادل النشر؛ فهناك الكثير من الخبرات العالمية، وهناك ميول واتجاهات"، فيما قال رامي القواسمي مدير تنفيذي بشركة "موضوع": إن الوضع مختلف "وهناك القليل من المحتوى في الشبكة العنكبوتية، ولا نجد الإجابة عن كثير من الأسئلة بمحركات البحث؛ لذلك نحن نأخذ الأسئلة التي لا توجد لها أجوبة ونحاول ملء الفراغ وتفهم ما يطلبه القارئ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناشرون دوليون يناقشون مستقبل النشر الإلكتروني بمعرض الرياض للكتاب
سبق

شارك عدد من المتخصصين في ندوة "مستقبل النشر" التي أقيمت ضمن ندوات مؤتمر الناشرين الأول الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مقر واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية التسويق الرقمي، وأن مستقبل النشر سيكون إلكترونيًّا؛ حيث ذكر ماثيو شانز، وهو مختص بالنشر الرقمي، أن التحوّل في سوق النشر يعتمد على التسويق، وفهم احتياجات المستهلكين، موضحًا أن هناك ثلاثة متطلبات للنشر المستقبلي وهي: الحالة الذهنية التي يتمتع بها الناشر والمسوق، والبحث عن الجديد بالسوق الرقمي من خلال عدد النسخ والمبيعات بالتجزئة، ونوعية المستهلكين.

في حين أضافت لورين شانلي، وهي استشارية في مجال النشر وصناعته، أن النشر الحالي يعتمد على المقاطع الصغيرة المرتبطة بالتقنية، لذلك النشر سيركز على الذكاء الصناعي بدعم من الثقافة والتعليم والأبحاث.

وبيّنت شانتال ريستفو رئيسة النشر الدولي أن هناك بيانات توجه الناشرين للابتكار، مشددة على أهمية أن تكون المواد جاهزة من خلال المنصات والأسواق المختلفة باستخدام البيانات الاجتماعية والتعامل معها، وهذا يضيف للناشر الخبرات المتراكمة من خلال الأسواق العالمية للنشر.

من جانبها أوضحت مديرة شركة للنشر الإلكتروني هيفاء الجديع أنه "من المهم أن ننظر للعالم بمبدأ تبادل النشر؛ فهناك الكثير من الخبرات العالمية، وهناك ميول واتجاهات"، فيما قال رامي القواسمي مدير تنفيذي بشركة "موضوع": إن الوضع مختلف "وهناك القليل من المحتوى في الشبكة العنكبوتية، ولا نجد الإجابة عن كثير من الأسئلة بمحركات البحث؛ لذلك نحن نأخذ الأسئلة التي لا توجد لها أجوبة ونحاول ملء الفراغ وتفهم ما يطلبه القارئ".

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
07:02 PM

ناشرون دوليون يناقشون مستقبل النشر الإلكتروني بمعرض الرياض للكتاب

ضمن ندوات مؤتمر الناشرين الأول الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك عدد من المتخصصين في ندوة "مستقبل النشر" التي أقيمت ضمن ندوات مؤتمر الناشرين الأول الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مقر واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية التسويق الرقمي، وأن مستقبل النشر سيكون إلكترونيًّا؛ حيث ذكر ماثيو شانز، وهو مختص بالنشر الرقمي، أن التحوّل في سوق النشر يعتمد على التسويق، وفهم احتياجات المستهلكين، موضحًا أن هناك ثلاثة متطلبات للنشر المستقبلي وهي: الحالة الذهنية التي يتمتع بها الناشر والمسوق، والبحث عن الجديد بالسوق الرقمي من خلال عدد النسخ والمبيعات بالتجزئة، ونوعية المستهلكين.

في حين أضافت لورين شانلي، وهي استشارية في مجال النشر وصناعته، أن النشر الحالي يعتمد على المقاطع الصغيرة المرتبطة بالتقنية، لذلك النشر سيركز على الذكاء الصناعي بدعم من الثقافة والتعليم والأبحاث.

وبيّنت شانتال ريستفو رئيسة النشر الدولي أن هناك بيانات توجه الناشرين للابتكار، مشددة على أهمية أن تكون المواد جاهزة من خلال المنصات والأسواق المختلفة باستخدام البيانات الاجتماعية والتعامل معها، وهذا يضيف للناشر الخبرات المتراكمة من خلال الأسواق العالمية للنشر.

من جانبها أوضحت مديرة شركة للنشر الإلكتروني هيفاء الجديع أنه "من المهم أن ننظر للعالم بمبدأ تبادل النشر؛ فهناك الكثير من الخبرات العالمية، وهناك ميول واتجاهات"، فيما قال رامي القواسمي مدير تنفيذي بشركة "موضوع": إن الوضع مختلف "وهناك القليل من المحتوى في الشبكة العنكبوتية، ولا نجد الإجابة عن كثير من الأسئلة بمحركات البحث؛ لذلك نحن نأخذ الأسئلة التي لا توجد لها أجوبة ونحاول ملء الفراغ وتفهم ما يطلبه القارئ".

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