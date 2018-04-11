النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مبادرة جامعة المؤسس لتطويق كورونا" تتفاعل بـ200 باحث وأولوية للحل الإبداعي

تركز على 4 محاور.. "الطبي-المجتمعي والاقتصادي-البنية التحتية والتكنولوجية -البيئي"

قدم أكثر من 200 باحث مقترحاتهم للمشاركة في مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز، التي أطلقتها الشهر الماضي تحت مسمى "مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19".

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة Covid 19، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة؛ وهي: "المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، المحور البيئي".

وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في هذه الأبحاث ما يزيد على مئتي مشارك في المحاور المختلفة، وأعلنت الجامعة أنها ستركز على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مبادرة جامعة المؤسس لتطويق كورونا" تتفاعل بـ200 باحث وأولوية للحل الإبداعي
سبق

قدم أكثر من 200 باحث مقترحاتهم للمشاركة في مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز، التي أطلقتها الشهر الماضي تحت مسمى "مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19".

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة Covid 19، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة؛ وهي: "المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، المحور البيئي".

وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في هذه الأبحاث ما يزيد على مئتي مشارك في المحاور المختلفة، وأعلنت الجامعة أنها ستركز على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:59 PM

"مبادرة جامعة المؤسس لتطويق كورونا" تتفاعل بـ200 باحث وأولوية للحل الإبداعي

تركز على 4 محاور.. "الطبي-المجتمعي والاقتصادي-البنية التحتية والتكنولوجية -البيئي"

A A A
محمد حضاض - جدة
4
1,018

قدم أكثر من 200 باحث مقترحاتهم للمشاركة في مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز، التي أطلقتها الشهر الماضي تحت مسمى "مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19".

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة Covid 19، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة؛ وهي: "المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، المحور البيئي".

وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في هذه الأبحاث ما يزيد على مئتي مشارك في المحاور المختلفة، وأعلنت الجامعة أنها ستركز على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,084
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,267
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,879
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة