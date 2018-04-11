"مبادرة جامعة المؤسس لتطويق كورونا" تتفاعل بـ200 باحث وأولوية للحل الإبداعي

تركز على 4 محاور.. "الطبي-المجتمعي والاقتصادي-البنية التحتية والتكنولوجية -البيئي"

قدم أكثر من 200 باحث مقترحاتهم للمشاركة في مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز، التي أطلقتها الشهر الماضي تحت مسمى "مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19".



وتهدف المبادرة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة، وبهدف التنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة Covid 19، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.



وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة؛ وهي: "المحور الطبي، والمحور المجتمعي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، المحور البيئي".



وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة في هذه الأبحاث ما يزيد على مئتي مشارك في المحاور المختلفة، وأعلنت الجامعة أنها ستركز على المقترحات التي تقدم حلولًا إبداعية ودعم المشاركة المجتمعية.