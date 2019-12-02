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برئاسة "ابن ناصر".. "تنفيذي الطائرة" يجتمع غداً

يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة غداً، اجتماعه الدوري في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر.

وأوضح "ابن ناصر" أن المجلس سيناقش جملة من الملفات المعدة من قبل الأمانة العامة والمتعلقة بتقييم مسابقات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الموسم المنصرم، إضافة إلى إقرار برنامج المسابقات الدولية والقارية للعام الميلادي القادم، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها.

المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة "ابن ناصر".. "تنفيذي الطائرة" يجتمع غداً
سبق

يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة غداً، اجتماعه الدوري في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر.

وأوضح "ابن ناصر" أن المجلس سيناقش جملة من الملفات المعدة من قبل الأمانة العامة والمتعلقة بتقييم مسابقات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الموسم المنصرم، إضافة إلى إقرار برنامج المسابقات الدولية والقارية للعام الميلادي القادم، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
05:01 PM

برئاسة "ابن ناصر".. "تنفيذي الطائرة" يجتمع غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة غداً، اجتماعه الدوري في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر.

وأوضح "ابن ناصر" أن المجلس سيناقش جملة من الملفات المعدة من قبل الأمانة العامة والمتعلقة بتقييم مسابقات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في الموسم المنصرم، إضافة إلى إقرار برنامج المسابقات الدولية والقارية للعام الميلادي القادم، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها.

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