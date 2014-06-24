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جهّز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بمجسم سلاح.. تم القبض

شرطة الرياض: اتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهّز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بمجسم سلاح.. تم القبض
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:42 PM

جهّز مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وتباهى بمجسم سلاح.. تم القبض

شرطة الرياض: اتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشخص يصور عددًا من المركبات التي يقودها، بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، والتباهي بحمل مجسم لسلاح، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الكريديس": تم توقيفه واتُّخذِت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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