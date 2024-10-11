"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.
فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.
"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-11
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.
فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:17 PM
"الرشاش" عميداً لكلية التقنية بـ الأرطاوية
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد قراراً إدارياً بتكليف الأستاذ/ متعب بن عبدالمحسن الرشاش عميداً للكلية التقنية بالأرطاوية.
فيما عبر "الرشاش" عن بالغ شكره وتقديره لثقة المحافظ راجياً من الله التوفيق والسداد في خدمة قطاع التدريب والمدربين.