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"الصحة": تسجيل 4608 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 4608 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 22 يناير 2022، تسجيل 4608 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 647819 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 594762 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة.

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"الصحة": تسجيل 4608 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 22 يناير 2022، تسجيل 4608 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 647819 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 594762 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:03 PM

"الصحة": تسجيل 4608 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4622 خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,411

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 22 يناير 2022، تسجيل 4608 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 647819 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4622 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 594762 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8918 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 637 حالة.

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