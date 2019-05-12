وزير الخارجية اليمني محذراً: على "الانتقالي" تنفيذ اتفاق الرياض

توعّد بتحميله المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده

أفاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بأن الحكومة اليمنية حاولت مراراً التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن ذلك قوبل بتعنّت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وإصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح، وتقويض عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

وقال وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، بل إنه استمر أيضاً في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى ومؤخراً في محافظة أبيَن بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.

وأضاف: مسؤولية الجيش الوطني اليمني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية، وستقوم مؤسسة الجيش الوطني بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين.

وأردف "الحضرمي": التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء، وعلى المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما أسماه "الإدارة الذاتية" وإلا فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.