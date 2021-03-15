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البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية غير أن مسؤوليها لم يردوا علينا

"بساكي" شدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا

كشف البيت الأبيض اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلقَّ ردًّا من المسؤولين.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل مع كوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".

وشدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية غير أن مسؤوليها لم يردوا علينا
سبق

كشف البيت الأبيض اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلقَّ ردًّا من المسؤولين.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل مع كوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".

وشدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:26 PM

البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية غير أن مسؤوليها لم يردوا علينا

"بساكي" شدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,586

كشف البيت الأبيض اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلقَّ ردًّا من المسؤولين.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل مع كوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".

وشدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا.

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