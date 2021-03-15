البيت الأبيض: تواصلنا مع كوريا الشمالية غير أن مسؤوليها لم يردوا علينا

"بساكي" شدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا

كشف البيت الأبيض اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتلقَّ ردًّا من المسؤولين.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها التواصل مع كوريا الشمالية، وفقًا لـ"رويترز".

وشدَّدت على أن الدبلوماسية هدف إدارة "بايدن" دائمًا.