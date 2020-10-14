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كورونا في ألمانيا: 5132 إصابة جديدة و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 334585 حالة والضحايا 9677

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، بواقع 5132 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 4122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 334585.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43 حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ألمانيا: 5132 إصابة جديدة و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، بواقع 5132 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 4122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 334585.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43 حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:24 AM

كورونا في ألمانيا: 5132 إصابة جديدة و43 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 334585 حالة والضحايا 9677

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، بواقع 5132 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 4122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 334585.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43 حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق.

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