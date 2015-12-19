النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الكأس.. بين 40 ريالاً و7500 ريال

المطالبة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

كشف الحساب الرسمي لملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 40 ريالاً، 7500 ريال.
وحث الحساب الرسمي للملعب، الجماهير الراغبة في حضور المباراة على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الكأس.. بين 40 ريالاً و7500 ريال
سبق

كشف الحساب الرسمي لملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 40 ريالاً، 7500 ريال.
وحث الحساب الرسمي للملعب، الجماهير الراغبة في حضور المباراة على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:19 PM

تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الكأس.. بين 40 ريالاً و7500 ريال

المطالبة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,220

كشف الحساب الرسمي لملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الاتفاق، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 40 ريالاً، 7500 ريال.
وحث الحساب الرسمي للملعب، الجماهير الراغبة في حضور المباراة على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة