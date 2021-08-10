حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 8 مساء

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.