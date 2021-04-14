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أمانة الشرقية تُغلق 18 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية آخر 24 ساعة

بعد تنفيذ 1566 جولة رقابية ورصدت 49 مخالفة للتدابير الوقائية والتكدس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، 1566 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة أمس، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 49 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية كافة وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.


ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية من خلال مركز البلاغات (940).

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أمانة الشرقية تُغلق 18 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية آخر 24 ساعة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، 1566 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة أمس، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 49 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية كافة وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.


ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية من خلال مركز البلاغات (940).

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:35 PM

أمانة الشرقية تُغلق 18 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية آخر 24 ساعة

بعد تنفيذ 1566 جولة رقابية ورصدت 49 مخالفة للتدابير الوقائية والتكدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، 1566 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة أمس، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 49 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية كافة وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.


ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية من خلال مركز البلاغات (940).

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