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مستشفى رويضة العرض يدشن وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد

لزيادة قدرته الاستيعابية من المراجعين

انتهت إدارة مستشفى رويضة العرض أخيرًا من تجهيز مركز وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد بدلاً عن مقره السابق وتم تشغيله أمس السبت.

ويتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين بالوقت الحالي وذلك استكمالاً لتقديم الخدمة على أكمل وجه ومما له انعكاس إيجابي على المرضى المراجعين.

وكانت إدارة المستشفى متمثلة في الاختصاصي ماجد بن يحيى الحارثي قد عملت خلال المدة السابقة على تهيئة ذلك المركز ليكون ملائمًا لحاجة المرضى.

فيما شكرت إدارة مستشفى رويضة العرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه الكرام على دعمهم الدائم للمستشفى لكل ما يصب في خدمة الصالح العام.

مستشفى رويضة العرض الغسيل الكلوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى رويضة العرض يدشن وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد
سبق

انتهت إدارة مستشفى رويضة العرض أخيرًا من تجهيز مركز وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد بدلاً عن مقره السابق وتم تشغيله أمس السبت.

ويتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين بالوقت الحالي وذلك استكمالاً لتقديم الخدمة على أكمل وجه ومما له انعكاس إيجابي على المرضى المراجعين.

وكانت إدارة المستشفى متمثلة في الاختصاصي ماجد بن يحيى الحارثي قد عملت خلال المدة السابقة على تهيئة ذلك المركز ليكون ملائمًا لحاجة المرضى.

فيما شكرت إدارة مستشفى رويضة العرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه الكرام على دعمهم الدائم للمستشفى لكل ما يصب في خدمة الصالح العام.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
08:51 PM

مستشفى رويضة العرض يدشن وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد

لزيادة قدرته الاستيعابية من المراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
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انتهت إدارة مستشفى رويضة العرض أخيرًا من تجهيز مركز وحدة الغسيل الكلوي بمقره الجديد بدلاً عن مقره السابق وتم تشغيله أمس السبت.

ويتميز المركز بوجوده داخل المستشفى وزيادة في قدرته الاستيعابية من المراجعين، إضافة إلى الموجودين بالوقت الحالي وذلك استكمالاً لتقديم الخدمة على أكمل وجه ومما له انعكاس إيجابي على المرضى المراجعين.

وكانت إدارة المستشفى متمثلة في الاختصاصي ماجد بن يحيى الحارثي قد عملت خلال المدة السابقة على تهيئة ذلك المركز ليكون ملائمًا لحاجة المرضى.

فيما شكرت إدارة مستشفى رويضة العرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه الكرام على دعمهم الدائم للمستشفى لكل ما يصب في خدمة الصالح العام.

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