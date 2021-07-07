أمانة الرياض: نفّذنا 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً

رفعت 139480 طناً من النفايات من 18 يونيو حتى 1 يوليو

نفّذت أمانة منطقة الرياض 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً.

وقالت عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على نظافة مدينتنا.. كل يوم نرفع 10 آلاف طن من النفايات، و5 آلاف جولة إصحاح بيئي نفّذناها خلال 14 يوماً شملت جميع أرجاء #الرياض.

وتابعت: بلغت كمية النفايات المرفوعة من 18 يوينو حتى 1 يوليو 139480 طناً، كما عالجنا 83 مستنقعاً.