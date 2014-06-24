وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله في كوناكري, بوزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، علي جمال بنجورا.

السفير السعودي لدى غينيا وسيراليون يلتقي وزير الشؤون الدينية الغيني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-24 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله في كوناكري, بوزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، علي جمال بنجورا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:12 AM

السفير السعودي لدى غينيا وسيراليون يلتقي وزير الشؤون الدينية الغيني بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك





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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله في كوناكري, بوزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، علي جمال بنجورا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

