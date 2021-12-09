استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ويبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولي العهد وملك البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات
بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ويبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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ولي العهد وملك البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:18 PM
ولي العهد وملك البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات
بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ويبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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