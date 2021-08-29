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"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
02:20 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:49 AM

"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
897

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وتشمل الحالة محافظات: (صبيا، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، والدرب، وصامطة)، إضافة للمناطق الساحلية والمفتوحة بالمنطقة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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