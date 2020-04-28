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تعافي حالتين من "كورونا" في ينبع

تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بمحافظة ينبع.

وتعتبر الحالتان من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة، وهما بحالة صحية جيدة بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية.

وسجلت محافظة ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 60 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعافي حالتين من "كورونا" في ينبع
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بمحافظة ينبع.

وتعتبر الحالتان من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة، وهما بحالة صحية جيدة بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية.

وسجلت محافظة ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 60 حالة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:34 PM

تعافي حالتين من "كورونا" في ينبع

تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد بمحافظة ينبع.

وتعتبر الحالتان من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة، وهما بحالة صحية جيدة بعد استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية.

وسجلت محافظة ينبع، اليوم، حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 60 حالة.

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