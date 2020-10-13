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"بر العارضة" تصرف أكثر من 375 ألف ريال لمشروع كفالة شهر محرم

المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (375101) ريال لعدد (719) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر محرم 1442هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم منح الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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"بر العارضة" تصرف أكثر من 375 ألف ريال لمشروع كفالة شهر محرم
سبق

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (375101) ريال لعدد (719) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر محرم 1442هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم منح الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:28 PM

"بر العارضة" تصرف أكثر من 375 ألف ريال لمشروع كفالة شهر محرم

المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (375101) ريال لعدد (719) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر محرم 1442هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

ويتم منح الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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