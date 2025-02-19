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مصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً

فيديو كليب أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور

تسبّب شريط فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول بمدرسة ثانوية للبنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية- شمالي مصر، في إقالة مديرها وفصل 22 طالباً.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطلاب المدرسة في أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قرّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين؛ فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبّبت في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالباً 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وفصلهم 15 يوماً من قِبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، كما تمّت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة إلى التحقيق.

وقرّر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد؛ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف مُلابسات الواقعة.

مصر محافظة المنوفية إقالة مدير مدرسة

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مصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً
سبق

تسبّب شريط فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول بمدرسة ثانوية للبنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية- شمالي مصر، في إقالة مديرها وفصل 22 طالباً.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطلاب المدرسة في أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قرّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين؛ فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبّبت في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالباً 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وفصلهم 15 يوماً من قِبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، كما تمّت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة إلى التحقيق.

وقرّر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد؛ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف مُلابسات الواقعة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:01 PM

مصر .. راقصة على السبورة تتسبّب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباً

فيديو كليب أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبّب شريط فيديو لراقصة على السبورة الذكية لأحد الفصول بمدرسة ثانوية للبنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية- شمالي مصر، في إقالة مديرها وفصل 22 طالباً.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطلاب المدرسة في أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل؛ الأمر الذي تسبّب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قرّر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين؛ فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبّبت في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالباً 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وفصلهم 15 يوماً من قِبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، كما تمّت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة إلى التحقيق.

وقرّر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد؛ تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف مُلابسات الواقعة.

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