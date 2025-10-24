إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود
على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".
وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.
إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-23
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".
وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:29 PM
إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود
على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".
وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.