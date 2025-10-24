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إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود

على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:29 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي بحرس الحدود

على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
7,108

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي أمن ودوريات بحري".

وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي: http://www.jobs.sa.

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53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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