المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية للانتخابات الليبية
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد موقف السعودية الثابت ضد الإرهاب والتطرف
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية للانتخابات الليبية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-05-02
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:26 PM
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية للانتخابات الليبية
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد موقف السعودية الثابت ضد الإرهاب والتطرف
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.
وأكد المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.