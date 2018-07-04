"جوازات الرياض" تسجل أعلى معدل طباعة جواز سفر سعودي في يوم واحد.. 4094

"السحيباني": نشهد كثافة مراجعين والجاهزية كبيرة وندعو للاستفادة من "أبشر" و"مقيم"

أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، أن إدارة جوازات منطقة الرياض تواصل العمل بجميع الإمكانيات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير؛ انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية -حفظه الله- ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين، وضمن أعمال المديرية العامة للجوازات، ممثلةً بجوازات منطقة الرياض خلال فترة صيف هذا العام 1439هـ.

وقال "السحيباني": إن إدارة جوازات منطقة الرياض تشهد هذه الأيام كثافة مراجعين، وقد سجلت إدارة الجواز السعودي أعلى معدل طباعة جواز سفر سعودي في يوم واحد، حيث تم إصدار وتجديد عدد 4094 جوازاً سعودياً، عدا العمليات الأخرى مثل تسليم الجواز وتصاريح إذن السفر.

وأكد أن جوازات منطقة الرياض استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر هذه الخطة التي تأمل فيها لتحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وبمتابعة شخصية من أمير منطقة الرياض ومدير عام الجوازات، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية بنظاميها (أبشر - مقيم).

وحث "السحيباني" على الاستفادة من خدمة استلام الجواز (إصدار – تجديد) عن طريق البريد السعودي (واصل) المتوفرة في مكاتب البريد السعودي في أرجاء مدينة الرياض، والتي تعمل حتى الساعة التاسعة مساءً.

وبدأت جوازات منطقة الرياض في تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي التي دشنتها المديرية العامة للجوازات مؤخراً تحت عنوان (جوازك.. هويتك).

وشدد اللواء "السحيباني" على المواطنين الراغبين للسفر إلى خارج المملكة بضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة، واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن؛ نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.

وحث المواطنين عند وصولهم بتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج، والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها، والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل السفر.