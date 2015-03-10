"القصبي" يدشّن "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" لتيسير الإجراءات

افتتح أكبر مركز لذكاء الأعمال ومقر مركز دعم المنشآت لخدمة رواد ورائدات الأعمال

دشّن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ في واجهة الرياض اليوم، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يهدف إلى تيسير إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وافتتح القصبي؛ مركز "ذكاء" التابع لهيئة "منشآت" الذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال، إضافة إلى مركز ريادة الأعمال، والمقر الجديد لمركز دعم المنشآت، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

واطلع الدكتور القصبي؛ على الخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي سيسهم في تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة تشمل تراخيص الأعمال، والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها القطاع الخاص، الذي يقدم حالياً خدمات سبع جهات حكومية تشمل: خدمات وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخدمات التوثيق، إضافة إلى خدمات "مراس"، كما افتتح مركز "ذكاء" الذي يعد أول مركز متخصص في المملكة لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إيجاد شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين.

وافتتح القصبي؛ كذلك مجمع ريادة الأعمال، واطلع على الخدمات التي يقدمها لدعم المشاريع الناشئة من خلال توفير مساحات مكتبية وخدمات لوجيستية واستشارات إدارية وتسويقية وقانونية ومالية، وإيجاد مجتمع حيوي بين رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم بهدف توليد الأفكار ومعالجة التحديات كفريق واحد من خلال برامج وفعاليات يعمل المجمع على تنظيمها ودعمها، إلى جانب لقاءات دورية ومستمرة مع أصحاب العلاقة من كبريات الشركات، والجامعات، والمستثمرين.

ودشّن المقر الجديد لمركز دعم المنشآت، واطلع على الخدمات التي يقدمها وتشمل جلسات استشارية عبر مختصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية، وخدمات التدريب، وخدمات دعم الأعمال من خلال تحديد احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب لدى "منشآت" أو أحد شركائها، إضافة إلى تقديم بيانات ومعلومات ذكية عن القطاعات التي يستهدفها رواد الأعمال، ويمكن الاستفادة من المركز إلكترونياً من خلال زيارة موقع مركز دعم المنشآت وحجز موعد، والتوجه للمركز للاستفادة من خدماته كافة.

يُشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما أصدر المستفيدين 1418 سجلاً تجارياً جديداً خلال 9 أشهر، وبدأ 571 مستفيداً بمزاولة النشاط التجاري، واستفادت 874 منشأة من خدمات المركز بتطوير أعمالها والتوسع في أنشطتها التجارية.