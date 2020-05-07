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بعد إصابة حالتين من طاقمه بـ"كورونا".. شاهد إغلاق وتعقيم مستوصف خاص بالليث

فيما أهابت البلدية بمن راجعوا العيادة خلال الأسبوعين الماضيين أخذ التدابير والإبلاغ

ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، أغلقت بلدية محافظة الليث، أمس الأربعاء، مستوصفًا خاصًّا بالمحافظة، بعد ثبوت إصابة حالتين من طاقم العمل به بفيروس كورونا المستجد؛ بينما اتخذت البلدية كل التدابير والإجراءات الوقائية لتعقيم وتطهير مرافق المنشأة وسكن العاملين والمواقع والشوارع المحيطة بها.

وقد أهابت البلدية بجميع من قاموا بمراجعة العيادة خلال الأسبوعين الماضيين، أخذ كل التدابير اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والإفصاح عما إذا كان لديهم أعراض الفيروس، والتواصل عن طريق الرقم ٩٣٧؛ للحفاظ على سلامتهم.

يُذكر أن محافظة الليث قد سجلت، أمس الأربعاء، حالتين لفيروس كورونا لممارستين صحيتين من جنسية آسيوية بإحدى المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إصابة حالتين من طاقمه بـ"كورونا".. شاهد إغلاق وتعقيم مستوصف خاص بالليث
سبق

ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، أغلقت بلدية محافظة الليث، أمس الأربعاء، مستوصفًا خاصًّا بالمحافظة، بعد ثبوت إصابة حالتين من طاقم العمل به بفيروس كورونا المستجد؛ بينما اتخذت البلدية كل التدابير والإجراءات الوقائية لتعقيم وتطهير مرافق المنشأة وسكن العاملين والمواقع والشوارع المحيطة بها.

وقد أهابت البلدية بجميع من قاموا بمراجعة العيادة خلال الأسبوعين الماضيين، أخذ كل التدابير اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والإفصاح عما إذا كان لديهم أعراض الفيروس، والتواصل عن طريق الرقم ٩٣٧؛ للحفاظ على سلامتهم.

يُذكر أن محافظة الليث قد سجلت، أمس الأربعاء، حالتين لفيروس كورونا لممارستين صحيتين من جنسية آسيوية بإحدى المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:34 AM

بعد إصابة حالتين من طاقمه بـ"كورونا".. شاهد إغلاق وتعقيم مستوصف خاص بالليث

فيما أهابت البلدية بمن راجعوا العيادة خلال الأسبوعين الماضيين أخذ التدابير والإبلاغ

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عوض الفهمي - الليث
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ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، أغلقت بلدية محافظة الليث، أمس الأربعاء، مستوصفًا خاصًّا بالمحافظة، بعد ثبوت إصابة حالتين من طاقم العمل به بفيروس كورونا المستجد؛ بينما اتخذت البلدية كل التدابير والإجراءات الوقائية لتعقيم وتطهير مرافق المنشأة وسكن العاملين والمواقع والشوارع المحيطة بها.

وقد أهابت البلدية بجميع من قاموا بمراجعة العيادة خلال الأسبوعين الماضيين، أخذ كل التدابير اللازمة، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والإفصاح عما إذا كان لديهم أعراض الفيروس، والتواصل عن طريق الرقم ٩٣٧؛ للحفاظ على سلامتهم.

يُذكر أن محافظة الليث قد سجلت، أمس الأربعاء، حالتين لفيروس كورونا لممارستين صحيتين من جنسية آسيوية بإحدى المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

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