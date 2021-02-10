النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البطي": تطوير منظومة التشريعات امتداد للإصلاحات التي تشهدها المملكة

قال: إنها تسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تركي البطي، القرارات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة مُمثلةً بخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بتطوير منظومة التشريعات العدلية، امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

وقال "البطي": التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة.

وأضاف: استبشرنا في "تراحم" بهذه القرارات التي يمثل فيها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أهمية كبرى لأصحاب القضايا، كاشفاً عن بدء تراحم في إجراء الدراسات الأولية لتأسيس مركز متخصص للعقوبات البديلة خلال العام 2021، والذي سيكون حلقة الوصل بين الجهة القضائية والجهات المنفذ فيها العقوبات البديلة بموثوقية عالية، ويمثل هذا المركز أحد أهم المشاريع المنبثقة من استراتيجية "تراحم" نحو الإسهام في تعزيز العقوبات البديلة، وإبراز دور اللجنة الوقائي في تقليل نسب العقوبات المقيدة للحرية، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبر منظومة من البرامج والخدمات تتضمن الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات.

واختتم "البطي" بأنه "ضمن استراتيجيتنا في التحوّل من الرعوية إلى التنموية، دعمت "تراحم" أكثر من 11.580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال 22 برنامجاً وخدمة".

الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم تركي البطي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البطي": تطوير منظومة التشريعات امتداد للإصلاحات التي تشهدها المملكة
سبق

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تركي البطي، القرارات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة مُمثلةً بخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بتطوير منظومة التشريعات العدلية، امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

وقال "البطي": التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة.

وأضاف: استبشرنا في "تراحم" بهذه القرارات التي يمثل فيها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أهمية كبرى لأصحاب القضايا، كاشفاً عن بدء تراحم في إجراء الدراسات الأولية لتأسيس مركز متخصص للعقوبات البديلة خلال العام 2021، والذي سيكون حلقة الوصل بين الجهة القضائية والجهات المنفذ فيها العقوبات البديلة بموثوقية عالية، ويمثل هذا المركز أحد أهم المشاريع المنبثقة من استراتيجية "تراحم" نحو الإسهام في تعزيز العقوبات البديلة، وإبراز دور اللجنة الوقائي في تقليل نسب العقوبات المقيدة للحرية، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبر منظومة من البرامج والخدمات تتضمن الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات.

واختتم "البطي" بأنه "ضمن استراتيجيتنا في التحوّل من الرعوية إلى التنموية، دعمت "تراحم" أكثر من 11.580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال 22 برنامجاً وخدمة".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:33 PM

"البطي": تطوير منظومة التشريعات امتداد للإصلاحات التي تشهدها المملكة

قال: إنها تسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
361

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تركي البطي، القرارات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة مُمثلةً بخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بتطوير منظومة التشريعات العدلية، امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

وقال "البطي": التشريعات المتخصصة الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، ستسهم في مزيدٍ من ضمان الحقوق وتحقيق مبادئ عدلية مستقرة.

وأضاف: استبشرنا في "تراحم" بهذه القرارات التي يمثل فيها مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أهمية كبرى لأصحاب القضايا، كاشفاً عن بدء تراحم في إجراء الدراسات الأولية لتأسيس مركز متخصص للعقوبات البديلة خلال العام 2021، والذي سيكون حلقة الوصل بين الجهة القضائية والجهات المنفذ فيها العقوبات البديلة بموثوقية عالية، ويمثل هذا المركز أحد أهم المشاريع المنبثقة من استراتيجية "تراحم" نحو الإسهام في تعزيز العقوبات البديلة، وإبراز دور اللجنة الوقائي في تقليل نسب العقوبات المقيدة للحرية، مشيراً إلى أن اللجنة تهتم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم عبر منظومة من البرامج والخدمات تتضمن الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات.

واختتم "البطي" بأنه "ضمن استراتيجيتنا في التحوّل من الرعوية إلى التنموية، دعمت "تراحم" أكثر من 11.580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال 22 برنامجاً وخدمة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,995
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,384

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة