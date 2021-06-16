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"التقاعد" في رسالة نصية: مواعيد صرف المستحقات لن يتأثر بقرار الدمج

قالت: خدماتنا المقدمة مستمرة عبر كل القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة

قالت المؤسسة العامة للتقاعد في رسالة نصية بثتها إلى عملائها، إن المستحقات التقاعدية ومواعيد صرفها لن تتأثر بقرار الدمج.
وأكدت "التقاعد" أن خدماتها المقدمة لعملائها مستمرة عبر كل القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في موقعها بعد ورود عدة استفسارات حول مواعيد صرف المستحقات، واستقطاعات البنوك، أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.

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"التقاعد" في رسالة نصية: مواعيد صرف المستحقات لن يتأثر بقرار الدمج
سبق

قالت المؤسسة العامة للتقاعد في رسالة نصية بثتها إلى عملائها، إن المستحقات التقاعدية ومواعيد صرفها لن تتأثر بقرار الدمج.
وأكدت "التقاعد" أن خدماتها المقدمة لعملائها مستمرة عبر كل القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في موقعها بعد ورود عدة استفسارات حول مواعيد صرف المستحقات، واستقطاعات البنوك، أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:34 PM

"التقاعد" في رسالة نصية: مواعيد صرف المستحقات لن يتأثر بقرار الدمج

قالت: خدماتنا المقدمة مستمرة عبر كل القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,454

قالت المؤسسة العامة للتقاعد في رسالة نصية بثتها إلى عملائها، إن المستحقات التقاعدية ومواعيد صرفها لن تتأثر بقرار الدمج.
وأكدت "التقاعد" أن خدماتها المقدمة لعملائها مستمرة عبر كل القنوات الإلكترونية ومراكز الخدمة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في موقعها بعد ورود عدة استفسارات حول مواعيد صرف المستحقات، واستقطاعات البنوك، أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية.

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