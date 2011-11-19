بالصور.. "قفزات الموت" تحوِّل معالم سياحية لأماكن سيئة السمعة

تشهد انتحار الآلاف من الأشخاص.. ووصلتإلى أرقام مرتفعة

كشف موقع "ليست فيرس" الأمريكي في تقريره السنوي عن مواقع الجذب السياحي العالمية التي يتهافت عليها الناس من كل أنحاء العالم دون أن يعلموا أنها أصبحت أشهر مواقع الانتحار، وتسجل إحصائيًّا عددًا قياسيًّا في حالات الانتحار.

وأشار التقرير إلى تزايد نسبة الانتحار عالميًّا وعربيًّا، ووصلت إلى أرقام مرتفعة، وغالبًا ما يختار المنتحرون أماكن خاصة وشهيرة لتسليط الضوء على المشكلات التي تسببت في انتحارهم، وأصبحت هناك وجهات سياحية في العالم تشهد عشرات الآلاف من حالات الانتحار الفردي والجماعي.

وجاءت قائمة المواقع التي شهدت أبرز حالات الانتحار كالآتي:

شلالات نياجارا

هي أبرز أماكن الجذب السياحي بين الولايات المتحدة وكندا، وشهدت نسبة عالية من الحالات الانتحارية، تتراوح بين 20 و25 منتحرًا سنويًّا. ويعد يوم الاثنين الأسبوعي هو أكثر الأوقات التي تشهد عمليات الانتحار في الشلالات.

جسر كاليفورنيا

أطول جسر معلق في العالم؛ إذ يبلغ طوله 1970 مترًا، ويعد أشهر الجسور السياحية في العالم، ولكن بلغ عدد المنتحرين به نحو 1500 شخصًا منذ افتتاحه حتى عام 2018.

غابة أوكي اليابانية

يزوروها سنويًّا عشرات الآلاف من السياح إلا أنه يطلق عليها غابة الموت، وهي واحدة من أشهر وجهات الانتحار في العالم؛ إذ يبلغ عدد المنتحرين فيها سنويًّا 100 شخص.

مترو لندن

من أقدم خطوط المترو في العالم، وأبرز المعالم السياحية في العاصمة الملكية، إلا أنه يعتبرأحد أبرز وجهات الانتحار في بريطانيا؛ إذيبلغ عدد المنتحرين على قضبان المترو 4500 حالة في كل عام، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

جسر نوسل التشيكي

هذا الجسر تم تحديثه منذ عشرة أعوام، ورغم تلك المدة القصيرة إلا أن عدد المنتحرين فيه وصل إلى 2000 حالة خلال العقود الأربعةالماضية.

جسر اليانجستي

أكبر الجسور الصينية في مقاطعة آنهوى شرقي الصين، ويشهد زيارة مئات الآلاف من السياح، إلا أنه قد أصبح مأوى للمهاجرين اليائسين الذين لم يجدوا عملاً في هذه المدينة الصناعية. ووفقًا لصحيفة الشعب فإن أكثر من 2000 شخص انتحروا فيه.

مترو الأنفاق في مصر

هو أقدم مترو في إفريقيا، ويستخدمه الملايين يوميًّا في خطوطه المتعددة، إلا أن هناك تزايدًا في عدد المنتحرين على قضبان المترو. وقد سجلت الإحصائيات أرقامًامتزايدة حتى عام 2018.

صخرة الروشة

يبلغ ارتفاعها نحو 40 مترًا، وهي أحد أشهر المعالم السياحية في لبنان، وقد بلغت زادت نسبة المنتحرين في لبنان حتى منتصف عام2018 زيادة قدرها 35 %.

برج إيفل

أبرز معالم عاصمة الموضة باريس، ولكن أصبح من أهم أماكن الانتحار في فرنسا. ويزداد عدد الذين يلقون بأنفسهم من الأدوار الأولى للبرج سنويًّا بمعدل مثير، يبلغ 12 %.

فجوة الملاك بروسيا

هي فجوة ضمن أحد الكهوف الكبيرة، وهي ضمن مجموعة من المنحدرات على إحدى الجزر الروسية، وشهدت أكبر عدد من حالات الانتحار في روسيا كلها في عام 2018.

عالميًّا كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 800 ألف شخصينتحرون سنويًّا، مشيرًا إلى أن الانتحار يشكل أهم سبب للوفيات بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا على الصعيد العالمي.

وأكد أن الانتحار لا يحدث في البلدان الغنية فقط بل يحدث في كل العالم.. مؤكدًا أن العلاقة بين الانتحار والاضطرابات النفسية معلومة تمامًا في البلدان مرتفعة الدخل، إلا أن هناك العديد من حالات الانتحار التي تحدث فجأة في لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة.