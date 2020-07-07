وصفته بـ"السلوك المهين".. واشنطن تدين إشادة ميليشيات إيران بقتل "الهاشمي"

الخارجية الأمريكية: يجب تقديم منفذي جريمة قتل الكاتب السياسي المروعة للعدالة

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بشدة "الاغتيال الوحشي" للصحافي والكاتب السياسي العراقي هشام الهاشمي في العراق ، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، قالت الخارجية الأمريكية إنه يجب تقديم "منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة للعدالة"، مضيفة : شهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي"، مؤكدةً أن "سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراقيين".

واغتيل "الهاشمي" على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الاثنين أمام منزله في بغداد، وتوالت التنديدات العراقية والعربية والعالمية بهذه الجريمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.

وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية على تلغرام: "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدًا".