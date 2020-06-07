نفت شركة مطارات الرياض، شائعة استئناف الرحلات الدولية، وأن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول عن هذا الشأن تخص بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم». وتفصيلاً أوضحت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م موعداً لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، توضح شركة "مطارات الرياض" أن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة البلدانهم» حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2) ، وأن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة العربية السعودية مرتبط بما تقرره الجهات المختصة. بدوره أكد كذلك "مطار الملك خالد الدولي بالرياض" أن الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية.

"مطارات الرياض": لا صحة لعودة الرحلات الدولية.. إعادتها مرتبطة بالجهات المختصة فهد الغبيوي سبق 2020-06-07 نفت شركة مطارات الرياض، شائعة استئناف الرحلات الدولية، وأن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول عن هذا الشأن تخص بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم».

وتفصيلاً أوضحت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م موعداً لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، توضح شركة "مطارات الرياض" أن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة البلدانهم» حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2) ، وأن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة العربية السعودية مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.



بدوره أكد كذلك "مطار الملك خالد الدولي بالرياض" أن الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 06:12 PM

اخر تعديل 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 06:18 PM

"مطارات الرياض": لا صحة لعودة الرحلات الدولية.. إعادتها مرتبطة بالجهات المختصة بعد تداول خطاب يخص نقل المواطنين من الخارج وعودة المقيمين لبلدانهم





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نفت شركة مطارات الرياض، شائعة استئناف الرحلات الدولية، وأن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول عن هذا الشأن تخص بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم».

وتفصيلاً أوضحت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو 2020م موعداً لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، توضح شركة "مطارات الرياض" أن المعلومات الواردة في الخطاب المتداول تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بمبادرتي «إعادة المواطنين من خارج المملكة» و«مبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة البلدانهم» حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2) ، وأن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة العربية السعودية مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.



بدوره أكد كذلك "مطار الملك خالد الدولي بالرياض" أن الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية.