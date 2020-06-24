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الخبر.. 670 زيارة تنتهي بإغلاق 51 صالون حلاقة مخالفاً

نفذتها البلدية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية

كثفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، منذ بدء عودة الحياة الطبيعية ومزاولة هذه المحال نشاطها من جديد؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إلى أن إدارة صحة البيئة أغلقت 51 صالون حلاقة رجالياً؛ لمخالفته البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثلة في إرشادات واشتراطات متعلقة بحماية العملاء والموظفين واشتراطات متعلقة بالمحلات، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي شملت 625 صالون حلاقة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن أغلب المخالفات تمثلت في عدم تطبيق صوالين الحلاقة للاحترازات الوقائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

فيما قامت إدارة الرقابة النسائية بزيارات لمراكز التجميل النسائية شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين، واقتصرت المخالفات المرصودة على وجود مواد منتهية الصلاحية، وسوء نظافة فرش الشعر، وانتهاء البطاقات الصحية، وسوء نظافة الأدوات وسوء تخزين المواد.

وشدد "الزايدي" على أصحاب الصوالين الرجالية والمراكز النسائية بالالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة، مؤكداً استمرارية الجولات الرقابية المكثفة لرصد أي مخالفات والتعامل معها حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين للتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات عن طريق مركز 940.

بلدية محافظة الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخبر.. 670 زيارة تنتهي بإغلاق 51 صالون حلاقة مخالفاً
سبق

كثفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، منذ بدء عودة الحياة الطبيعية ومزاولة هذه المحال نشاطها من جديد؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إلى أن إدارة صحة البيئة أغلقت 51 صالون حلاقة رجالياً؛ لمخالفته البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثلة في إرشادات واشتراطات متعلقة بحماية العملاء والموظفين واشتراطات متعلقة بالمحلات، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي شملت 625 صالون حلاقة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن أغلب المخالفات تمثلت في عدم تطبيق صوالين الحلاقة للاحترازات الوقائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

فيما قامت إدارة الرقابة النسائية بزيارات لمراكز التجميل النسائية شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين، واقتصرت المخالفات المرصودة على وجود مواد منتهية الصلاحية، وسوء نظافة فرش الشعر، وانتهاء البطاقات الصحية، وسوء نظافة الأدوات وسوء تخزين المواد.

وشدد "الزايدي" على أصحاب الصوالين الرجالية والمراكز النسائية بالالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة، مؤكداً استمرارية الجولات الرقابية المكثفة لرصد أي مخالفات والتعامل معها حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين للتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات عن طريق مركز 940.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:43 PM

الخبر.. 670 زيارة تنتهي بإغلاق 51 صالون حلاقة مخالفاً

نفذتها البلدية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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كثفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، منذ بدء عودة الحياة الطبيعية ومزاولة هذه المحال نشاطها من جديد؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إلى أن إدارة صحة البيئة أغلقت 51 صالون حلاقة رجالياً؛ لمخالفته البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثلة في إرشادات واشتراطات متعلقة بحماية العملاء والموظفين واشتراطات متعلقة بالمحلات، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي شملت 625 صالون حلاقة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن أغلب المخالفات تمثلت في عدم تطبيق صوالين الحلاقة للاحترازات الوقائية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

فيما قامت إدارة الرقابة النسائية بزيارات لمراكز التجميل النسائية شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين، واقتصرت المخالفات المرصودة على وجود مواد منتهية الصلاحية، وسوء نظافة فرش الشعر، وانتهاء البطاقات الصحية، وسوء نظافة الأدوات وسوء تخزين المواد.

وشدد "الزايدي" على أصحاب الصوالين الرجالية والمراكز النسائية بالالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة، مؤكداً استمرارية الجولات الرقابية المكثفة لرصد أي مخالفات والتعامل معها حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين للتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات عن طريق مركز 940.

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