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جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

9 أصوات مؤيدة مقابل 4 معارضة وامتناع عضوين

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، جلسة علنية بطلب من الولايات المتحدة؛ لبحث الأزمة التي اندلعت في فنزويلا منذ أيام.

وصوّت المجلس في بداية الجلسة بتسعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة وامتناع عضوين على تبني جدول أعمال مؤقت لبحث "الوضع في فنزويلا".

وصوتت روسيا ضد جدول الأعمال هذا، واقترحت آخر مختلفاً يقضي بالنظر في عدم "التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن فنزويلا لا تشكل أي خطر على الأمن الدولي، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في هذه الدولة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا
سبق

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، جلسة علنية بطلب من الولايات المتحدة؛ لبحث الأزمة التي اندلعت في فنزويلا منذ أيام.

وصوّت المجلس في بداية الجلسة بتسعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة وامتناع عضوين على تبني جدول أعمال مؤقت لبحث "الوضع في فنزويلا".

وصوتت روسيا ضد جدول الأعمال هذا، واقترحت آخر مختلفاً يقضي بالنظر في عدم "التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن فنزويلا لا تشكل أي خطر على الأمن الدولي، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في هذه الدولة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
05:55 PM

جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

9 أصوات مؤيدة مقابل 4 معارضة وامتناع عضوين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، جلسة علنية بطلب من الولايات المتحدة؛ لبحث الأزمة التي اندلعت في فنزويلا منذ أيام.

وصوّت المجلس في بداية الجلسة بتسعة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة وامتناع عضوين على تبني جدول أعمال مؤقت لبحث "الوضع في فنزويلا".

وصوتت روسيا ضد جدول الأعمال هذا، واقترحت آخر مختلفاً يقضي بالنظر في عدم "التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن فنزويلا لا تشكل أي خطر على الأمن الدولي، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في هذه الدولة.

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