أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها." وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان." وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق. وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين." وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان. وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية." وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."

في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-17 أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها."

وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان."

وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.

وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين."

وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان.

وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية."

وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 06:21 PM

في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة قال: نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين





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أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها."

وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان."

وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.

وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين."

وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان.

وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية."

وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."