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"الأرصاد": تساقُط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان في تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ9 صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.

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"الأرصاد": تساقُط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان في تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
12:50 AM

"الأرصاد": تساقُط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان في تبوك

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ9 صباحًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.

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