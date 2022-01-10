أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.

"الأرصاد": تساقُط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان في تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-10 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 12:50 AM

"الأرصاد": تساقُط الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان في تبوك تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الـ9 صباحًا





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعًا لتساقُط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 صباحًا.