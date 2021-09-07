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مندوب مالي بـ"التعاون الإسلامي" يشيد بمواقف المملكة مع بلاده

خلال استقباله المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة

قدم نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية مالي بالمملكة العربية السعودية، مندوب مالي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيكو بلقاسم ميغا؛ عظيم شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المستمر ومواقفها المشرفة مع حكومة وشعب جمهورية مالي.

ونوه إلى دعم المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدورها على أكمل وجه.

جاء ذلك لدى استقباله ظهر اليوم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

كما نوه "ميغا" خلال اللقاء إلى سعي المملكة الدؤوب نحو دعم منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتباينة في تحقيق رسالتها السامية وتعزيز قيم التسامح والسلام والاحترام الحضاري في العالم، مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمنظمة التي تعمل على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

من جهته أكّد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور بين المندوبين وتوحيد الصف الإسلامي، وحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين منظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مندوب مالي بـ"التعاون الإسلامي" يشيد بمواقف المملكة مع بلاده
سبق

قدم نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية مالي بالمملكة العربية السعودية، مندوب مالي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيكو بلقاسم ميغا؛ عظيم شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المستمر ومواقفها المشرفة مع حكومة وشعب جمهورية مالي.

ونوه إلى دعم المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدورها على أكمل وجه.

جاء ذلك لدى استقباله ظهر اليوم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

كما نوه "ميغا" خلال اللقاء إلى سعي المملكة الدؤوب نحو دعم منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتباينة في تحقيق رسالتها السامية وتعزيز قيم التسامح والسلام والاحترام الحضاري في العالم، مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمنظمة التي تعمل على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

من جهته أكّد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور بين المندوبين وتوحيد الصف الإسلامي، وحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين منظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:49 PM

مندوب مالي بـ"التعاون الإسلامي" يشيد بمواقف المملكة مع بلاده

خلال استقباله المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية مالي بالمملكة العربية السعودية، مندوب مالي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، سيكو بلقاسم ميغا؛ عظيم شكره وتقديره لحكومة المملكة على دعمها المستمر ومواقفها المشرفة مع حكومة وشعب جمهورية مالي.

ونوه إلى دعم المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدورها على أكمل وجه.

جاء ذلك لدى استقباله ظهر اليوم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

كما نوه "ميغا" خلال اللقاء إلى سعي المملكة الدؤوب نحو دعم منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتباينة في تحقيق رسالتها السامية وتعزيز قيم التسامح والسلام والاحترام الحضاري في العالم، مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمنظمة التي تعمل على تسخير جميع إمكانياتها لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.

من جهته أكّد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التشاور بين المندوبين وتوحيد الصف الإسلامي، وحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين منظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات التي تضطلع بها الدول الأعضاء داخل المنظمة وفي دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

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