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عن انتشار "الحشد الشعبي" في بغداد.. الأمم المتحدة: استعراض للقوة يضعف العراق

"بلاسخارات" لفتت إلى أن اعتقال "مصلح" يجب أن يأخذ مجراه

‬انتقدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، محاصرة ميليشيا الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء في بغداد؛ في أعقاب اعتقال أحد قيادييها، لافتة إلى أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وقالت "بلاسخارات" في تغريدة على حسابها في "تويتر": "بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه، مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وكانت ميليشيا الحشد الشعبي قد نشرت في وقت سابق اليوم عناصر حول وداخل المنطقة الخضراء، وحاصرت المقار الحكومية بغية إطلاق سراح قاسم مصلح الذي اعتقلته المخابرات العراقية.


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عن انتشار "الحشد الشعبي" في بغداد.. الأمم المتحدة: استعراض للقوة يضعف العراق
سبق

‬انتقدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، محاصرة ميليشيا الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء في بغداد؛ في أعقاب اعتقال أحد قيادييها، لافتة إلى أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وقالت "بلاسخارات" في تغريدة على حسابها في "تويتر": "بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه، مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وكانت ميليشيا الحشد الشعبي قد نشرت في وقت سابق اليوم عناصر حول وداخل المنطقة الخضراء، وحاصرت المقار الحكومية بغية إطلاق سراح قاسم مصلح الذي اعتقلته المخابرات العراقية.


26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:53 PM

عن انتشار "الحشد الشعبي" في بغداد.. الأمم المتحدة: استعراض للقوة يضعف العراق

"بلاسخارات" لفتت إلى أن اعتقال "مصلح" يجب أن يأخذ مجراه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬انتقدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، محاصرة ميليشيا الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء في بغداد؛ في أعقاب اعتقال أحد قيادييها، لافتة إلى أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وقالت "بلاسخارات" في تغريدة على حسابها في "تويتر": "بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه، مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".


وكانت ميليشيا الحشد الشعبي قد نشرت في وقت سابق اليوم عناصر حول وداخل المنطقة الخضراء، وحاصرت المقار الحكومية بغية إطلاق سراح قاسم مصلح الذي اعتقلته المخابرات العراقية.


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