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"فيصل بن بندر" يستقبل الأمين العام لجمعية البر في الرياض

شهد توقيع عقد إنشاء مقر إداري بالروضة والجنادرية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء, الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن غشيان.

وشهد أمير الرياض توقيع عقد إنشاء صالات تجارية ومقر إداري لفرع الجمعية بحي الروضة والجنادرية.

وأعرب عن تهنئته بهذا المشروع، مقدمًا شكره للقائمين عليه والداعمين والمساهمين في هذا العمل الإنساني والاجتماعي، داعيًا أهل الخير والمحسنين على المساهمة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية التي تحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأوضح "بن غشيان" أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية الإستراتيجية لتنمية مواردها المالية وإيجاد روافد ثابتة من خلال الأوقاف وتخفيف الأعباء المالية على الفروع بإنشاء مقرات يمتلكها الفرع.

وتابع: "المشروع عبارة عن صالات تجارية ومقر إداري للفرع على مساحته 4895 مترًا مربعًا، وتقدر تكلفته بعشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفًا وتسعمائة وثمانية ريالات، ومدة تنفيذ المشروع 21 شهرًا.

وقدم "بن غشيان" شكره لأمير الرياض ونائبه على ما يوليانه من دعم وتوجيه لجمعية البر الأهلية بالرياض، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه منه.

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"فيصل بن بندر" يستقبل الأمين العام لجمعية البر في الرياض
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء, الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن غشيان.

وشهد أمير الرياض توقيع عقد إنشاء صالات تجارية ومقر إداري لفرع الجمعية بحي الروضة والجنادرية.

وأعرب عن تهنئته بهذا المشروع، مقدمًا شكره للقائمين عليه والداعمين والمساهمين في هذا العمل الإنساني والاجتماعي، داعيًا أهل الخير والمحسنين على المساهمة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية التي تحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأوضح "بن غشيان" أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية الإستراتيجية لتنمية مواردها المالية وإيجاد روافد ثابتة من خلال الأوقاف وتخفيف الأعباء المالية على الفروع بإنشاء مقرات يمتلكها الفرع.

وتابع: "المشروع عبارة عن صالات تجارية ومقر إداري للفرع على مساحته 4895 مترًا مربعًا، وتقدر تكلفته بعشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفًا وتسعمائة وثمانية ريالات، ومدة تنفيذ المشروع 21 شهرًا.

وقدم "بن غشيان" شكره لأمير الرياض ونائبه على ما يوليانه من دعم وتوجيه لجمعية البر الأهلية بالرياض، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه منه.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
06:57 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل الأمين العام لجمعية البر في الرياض

شهد توقيع عقد إنشاء مقر إداري بالروضة والجنادرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء, الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن غشيان.

وشهد أمير الرياض توقيع عقد إنشاء صالات تجارية ومقر إداري لفرع الجمعية بحي الروضة والجنادرية.

وأعرب عن تهنئته بهذا المشروع، مقدمًا شكره للقائمين عليه والداعمين والمساهمين في هذا العمل الإنساني والاجتماعي، داعيًا أهل الخير والمحسنين على المساهمة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية التي تحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأوضح "بن غشيان" أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية الإستراتيجية لتنمية مواردها المالية وإيجاد روافد ثابتة من خلال الأوقاف وتخفيف الأعباء المالية على الفروع بإنشاء مقرات يمتلكها الفرع.

وتابع: "المشروع عبارة عن صالات تجارية ومقر إداري للفرع على مساحته 4895 مترًا مربعًا، وتقدر تكلفته بعشرة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفًا وتسعمائة وثمانية ريالات، ومدة تنفيذ المشروع 21 شهرًا.

وقدم "بن غشيان" شكره لأمير الرياض ونائبه على ما يوليانه من دعم وتوجيه لجمعية البر الأهلية بالرياض، وما يحظى به العمل الخيري والاجتماعي بالمنطقة من اهتمام ومتابعة وتوجيه منه.

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