النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة
سبق

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:22 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:05 PM

الدفاع المدني يجدد دعوته للحجاج بالتقيد بتعليمات السلامة

أكد ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
258

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، الدعوةَ لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية، وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات؛ راجية السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,657
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,654
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,651
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,737

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة