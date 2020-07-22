النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السلمي" يثمّن جهود القيادة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أعرب عن الشكر لله تعالى الذي منّ على خادم الحرمين بالصحة والعافية

ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي"، في بيان له اليوم، عن الامتنان والشكر لله - عزّ وجلّ - الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السلمي" يثمّن جهود القيادة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية
سبق

ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي"، في بيان له اليوم، عن الامتنان والشكر لله - عزّ وجلّ - الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:28 PM

"السلمي" يثمّن جهود القيادة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أعرب عن الشكر لله تعالى الذي منّ على خادم الحرمين بالصحة والعافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
43

ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في دعم ونُصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب "السلمي"، في بيان له اليوم، عن الامتنان والشكر لله - عزّ وجلّ - الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,214

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة