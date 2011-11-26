عن ثاني أيام "سقيا".. "المسند": هنا البؤرة وهذه المناطق المتأثرة

توقع رياحاً تثير غباراً بالمناطق المفتوحة خاصة الشمال وشمال الوسط

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية سقيا أن تؤثر بأمطارها على أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة #القصيم، وغربي منطقة #الرياض وجنوبي #المدينة و #حفرالباطن.

وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "إن كانت التوقعات يوم أمس أقل بكثير من المتوقع، إلا أن اليوم تظل #جدة وما وقع جنوبها في بؤرة الحالة والله أعلم".

وتابع: "سحب ركامية ممطرة عند الساعة 09:00ص جنوب #جدة وشمال #الليث".

وأردف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الشمال وشمال الوسط".